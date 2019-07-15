Процессор AMD Ryzen 7 3800X разогнали до 5,9 ГГц

Судя по первым обзорам, новенькие процессоры AMD Ryzen 3000 тяжело разогнать из-за максимально возможной частоты работы CPU штатными средствами. Однако с помощью жидкого азота можно хорошо разогнать и Ryzen 3000, в частности, восьмиядерную модель Ryzen 7 3800X. Австралийское отделение MSI сообщило сообщает о том, что они разогнали AMD Ryzen 7 3800X до 5,9 ГГц, а память DDR4 при этом работала на 5774 МГц. Помимо применения жидкого азота сообщается о режиме LN2 и материнской плате MSI X570 Godlike. Других подробностей, кроме того, что перед нами мировой рекорд, не приводится.