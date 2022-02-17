Процессор AMD Ryzen 7 6800U гораздо мощнее конкурента от Intel

AMD делает большие шаги со своими новыми мобильными чипами Ryzen 6000. На выставке CES компания объявила, что впервые будет использовать встроенную графику RDNA2, предлагая достаточную мощность для современных игр с разрешением 1080p. Но в то время как AMD поспешила показать свою топовую модель Ryzen 9 6980HX, она мало что сказала об аппаратном обеспечении U-серии для ультрапортативных компьютеров. Оказывается, гигант приберег некоторые из самых интригующих деталей напоследок. В то время как большая графическая мощность, безусловно, приятна благодаря новому интегрированному графическому процессору Radeon 680M, AMD делает упор прежде всего на эффективность линейки Ryzen 6000. Улучшения ядра Zen 3+, управления питанием и 6-нанометрового техпроцесса заставили AMD сделать несколько смелых заявлений во время недавнего брифинга для СМИ.

Например, AMD заявляет, что смогла увеличить базовую тактовую частоту примерно на 40 процентов в своих 15-ваттных компонентах серии U. Это привело к увеличению производительности на 17 процентов по сравнению с предыдущим поколением, а также к увеличению графической скорости на 81 процент и увеличению времени автономной работы на 3 часа. Неплохо для компании, которая всего несколько лет назад не имела присутствия на рынке ультрапортативных устройств. AMD говорит, что из-за повышения эффективности ее 15-ваттные чипы серии U могут практически стереть с лица земли 28-ваттное оборудование Intel 11-го поколения. Тестирование компании показывает, что новый Ryzen 7 6800U примерно на 24% быстрее, чем Core i7-11857G. Конечно, мы всегда должны относиться к внутренним тестам с долей скептицизма, но это и правда выглядит круто.
Комментарии и отзывы AMD Ryzen 7 6800U
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