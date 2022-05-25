Процессор AMD Ryzen 7000 с 16 ядрами может достигать тактовой частоты до 5,5 ГГц

AMD продемонстрировала впечатляющие тактовые частоты своих процессоров нового поколения Ryzen 7000 основанных на 5 нм техпроцессе. Красная команда смогла достичь максимальной частоты более 5,5 ГГц в Ghostwire: Toyko, что действительно впечатляет, учитывая, что это та же самая одноядерная тактовая частота, которую может достичь флагманский процессор Intel Alder Lake, Core i9-12900KS при максимальном TDP около 250 Вт.
AMD также продемонстрировала возможности рендеринга процессора Ryzen 7000 в сравнении с Intel Core i9-12900K. Новый ЦП показал производительность на 31% выше, чем у конкурентов. Что касается общего прироста производительности, AMD заявляет о 15% приросте однопоточной производительности своих процессоров Ryzen 7000 по сравнению с процессорами Ryzen 5000.