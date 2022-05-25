Процессор AMD Ryzen 7000 с 16 ядрами может достигать тактовой частоты до 5,5 ГГц

Во время выступления на Computex 2022 компания AMD продемонстрировала возможности своих процессоров Ryzen 7000 для настольных ПК.

AMD продемонстрировала впечатляющие тактовые частоты своих процессоров нового поколения Ryzen 7000 основанных на 5 нм техпроцессе. Красная команда смогла достичь максимальной частоты более 5,5 ГГц в Ghostwire: Toyko, что действительно впечатляет, учитывая, что это та же самая одноядерная тактовая частота, которую может достичь флагманский процессор Intel Alder Lake, Core i9-12900KS при максимальном TDP около 250 Вт.

AMD также продемонстрировала возможности рендеринга процессора Ryzen 7000 в сравнении с Intel Core i9-12900K. Новый ЦП показал производительность на 31% выше, чем у конкурентов. Что касается общего прироста производительности, AMD заявляет о 15% приросте однопоточной производительности своих процессоров Ryzen 7000 по сравнению с процессорами Ryzen 5000.
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