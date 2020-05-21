Процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел до 420 долларов

В последние месяцы компания AMD не сбавляет обороты и лишь укрепляет свое лидерство на рынке настольных процессоров. Своеобразным ответом на выход чипов Comet Lake-S можно считать снижение цен. Например, 12-ядерный Ryzen 9 3900X, который изначально конкурировал по цене с Core i9-10900K, подешевел с рекомендуемых 500 долларов до 420 долларов. По крайней мере, такой ценник установлен на Amazon и Mindfactory. Для сравнения, новенький Core i9-10900K продается на Mindfactory за внушительные 669 евро. Такими темпами Ryzen 9 3900X подберется к рекомендованной цене Core i7-10700K, который конкурирует по производительности с Ryzen 7 3700X. Последний сейчас можно приобрести за 290 долларов.

Комментарии и отзывы AMD Ryzen 9 3900X
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