Процессор AMD Ryzen 9 3900X разогнали до 4,5 ГГц на всех 12 ядрах

До начала продаж процессоров AMD Ryzen 3000 и, следовательно, полноценных обзоров, осталось несколько дней, однако в сети появляются новые подробности о грядущих новинках. Например, сегодня стали известны некоторые подробности о разгонном потенциале 12-ядерной модели Ryzen 9 3900X. Данный процессор работает на частотах 3,8-4,6 ГГц, однако максимальная частота возможна лишь на нескольких ядрах. Впрочем, это не помешало некоему энтузиасту разогнать все ядра до 4,5 ГГц. К сожалению, источник не сообщает о полученной производительности, системе охлаждения и повышении напряжения.