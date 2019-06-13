Процессор AMD Ryzen 9 3950X оказался быстрее Intel Core i9-9980XE

Представленный пару дней назад 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X протестировали в бенчмарке Geekbench 4 и результаты оказались довольно неожиданными. Например, новинка оказалась производительнее топового 18-ядерного Intel Core i9-9980XE. Утверждается, что Ryzen 9 3950X тестировали на частоте 3,3-4,3 ГГц, при том что частота в серийных образцах составит 3,5-4,7 ГГц. Процессор набрал 5868 баллов в однопоточном тестировании и 61072 балла в многопоточном. Отметим, что 18-ядерный Intel Core i9-9980XE (3,0-4,4 ГГц) показывает результат в 5300 и 42000 баллов в многопоточном. При этом процессор Intel стоит 2000 долларов, а CPU AMD – 750 долларов.