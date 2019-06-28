Процессор AMD Ryzen 9 3950X разогнали до 5,4 ГГц на 16 ядрах

2019-06-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - AMD Ryzen 9 3950X; [104]
Пару недель назад стало известно, что топовый 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X может работать на 5 ГГц на всех активных ядрах, хотя его стандартная частота составляет 3,5-4,7 ГГц. Сегодня в сети появилась новость о том, что некий энтузиаст умудрился разогнать CPU до 5,42 ГГц при всех активных ядрах! В эксперименте участвовала системная плата MSI MEG X570 Godlike, а напряжение на процессоре подняли до 1,776 В. Охлаждалась система при помощи жидкого азота. Неудивительно, что процессор набрал 5500 баллов Cinebench R15, став новым лидером среди 16-ядерных процессоров. Он обогнал Core i9-9960X с его 5320 баллами.


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