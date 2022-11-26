Процессор AMD Ryzen 9 7900X подешевел до минимума

Выпущенный около двух месяцев назад процессор AMD Ryzen 9 7900X подешевел до минимального значения на американском рынке. Если изначально чип стоил 550 долларов, то сейчас, например, на Amazon за него просят 440 долларов. Напомним, что перед нами процессор с тактовой частотой от 4,7 до 5,6 ГГц, 76 МБ кэш-памяти и TDP 230 Вт.

Также источники сообщают о рекордно низких ценах на некогда флагманскую видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT. Утверждается, что в рамках распродажи её можно приобрести в США за 630 долларов. По крайней мере, именно столько просят за XFX Radeon RX 6900 XT SWFT 319 на Amazon. Также до 760 долларов подешевела Radeon RX 6950 XT.
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