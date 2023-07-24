Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme оказался в два раза мощнее Apple M2

Известно, что процессоры Zen 4 от AMD являются одними из лучших процессоров на рынке, особенно в мобильном сегменте рынка. Но так как у многих пользователей возникали различного рода вопросы о том, насколько мобильные чипы компании хороши в сравнении с конкурентами и может ли мобильный Zen 4 конкурировать с аналогичными мобильными чипами вроде Apple M2, информационное издание Phoronix решило провести наглядный тест и сравнить процессоры друг с другом. Стоит напомнить, что процессор Ryzen Z1 Extreme является флагманским мобильным чипом Zen 4, который используется в портативных игровых устройствах вроде ROG Ally. Этот восьмиядерный процессор с 16 потоками имеет максимальную тактовую частоту 5,1 ГГц и TDP от 9 до 30 Вт.

Также в линейке мобильных процессоров Zen 4 есть чип Ryzen 7 7840U, который устанавливается в ноутбуке Acer Swift Edge 16. Он также имеет восьмиядерную конфигурацию с 16 потоками и максимальную тактовую частоту 5,1 ГГц, но в отличие от Ryzen Z1 Extreme, Ryzen 7 7840U имеет TDP 28 Вт. С другой стороны, чип M2, используемый в ноутбуке MacBook Air 2022, представляет собой чип из восьми вычислительных ядер в базовой комплектации. Стоит отметить, что ноутбук MacBook Air использует пассивную систему охлаждения, в отличие от MacBook Pro, а ROG Ally и Swift Edge 16 оборудованы активными системами охлаждения. И если верить графикам производительности, мобильный чип Ryzen Z1 Extreme оказался в два раза мощнее процессора от Apple, что, безусловно, очень впечатляет.
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