Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme оказался в два раза мощнее Apple M2

Также в линейке мобильных процессоров Zen 4 есть чип Ryzen 7 7840U, который устанавливается в ноутбуке Acer Swift Edge 16. Он также имеет восьмиядерную конфигурацию с 16 потоками и максимальную тактовую частоту 5,1 ГГц, но в отличие от Ryzen Z1 Extreme, Ryzen 7 7840U имеет TDP 28 Вт. С другой стороны, чип M2, используемый в ноутбуке MacBook Air 2022, представляет собой чип из восьми вычислительных ядер в базовой комплектации. Стоит отметить, что ноутбук MacBook Air использует пассивную систему охлаждения, в отличие от MacBook Pro, а ROG Ally и Swift Edge 16 оборудованы активными системами охлаждения. И если верить графикам производительности, мобильный чип Ryzen Z1 Extreme оказался в два раза мощнее процессора от Apple, что, безусловно, очень впечатляет.