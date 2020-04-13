Процессор Core i9-10900F протестировали в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования процессора Core i9-10900F семейства, первые обзоры которых появятся в только в следующем месяце. Данная модель характеризуется 10 ядрами и 20 потоками, базовой тактовой частотой 2,8 ГГц и максимальной Turbo-частотой 4,6 ГГц. В Geekbench 4.4 процессор набрал 5747 баллов в одноядерном испытании и 29 363 балла в многоядерном. Надо заметить, что 8-ядерные CPU Ryzen 7 3800X и Core i9-9900K в тех же тестах набирают около 6000 и 35 000 баллов соответственно.