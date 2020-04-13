Процессор Core i9-10900F протестировали в Geekbench

2020-04-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Intel Core i9-10900F; [79]
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования процессора Core i9-10900F семейства, первые обзоры которых появятся в только в следующем месяце. Данная модель характеризуется 10 ядрами и 20 потоками, базовой тактовой частотой 2,8 ГГц и максимальной Turbo-частотой 4,6 ГГц. В Geekbench 4.4 процессор набрал 5747 баллов в одноядерном испытании и 29 363 балла в многоядерном. Надо заметить, что 8-ядерные CPU Ryzen 7 3800X и Core i9-9900K в тех же тестах набирают около 6000 и 35 000 баллов соответственно.


Комментарии и отзывы Intel Core i9-10900F
Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000
5 лучших устройств от Xiaomi для дома на время карантина. Xiaomi Mijia SCWXCQ01RR5 лучших устройств от Xiaomi для дома на время карантина. Xiaomi Mijia SCWXCQ01RR
Лучший робот-пылесос. LG VR6670LVMPЛучший робот-пылесос. LG VR6670LVMP
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Xiaomi Mi A3 и его технические характер...
Xiaomi Mi A3 и его технические характерКомпания Xiaomi выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Xiaomi Mi A3. Апп...
Представленный вчера Huawei P40 Pro уже ...
Представленный вчера Huawei P40 Pro уже Вчера компания Huawei представила смартфон P40 Pro, а уже сегодня новенький флагман за 1000 евро успели ...
Xiaomi работает над умной складной бегов...
Xiaomi работает над умной складной беговНа краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился новый продукт складная беговая дорожка Kingsmith Sma...
Компания Xiaomi представит еще один смар...
Компания Xiaomi представит еще один смарКомпания Xiaomi не успела представить смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, а уже готовит еще один смартфон из это...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусом...
Обзор What The Golf? Просто и со вкусомЧастенько при написании обзора на очередную игру мне в голову приходят мысли о том, что проект безыдейный...
Sony анонсировала новый смартфон Xperia ...
Sony анонсировала новый смартфон Xperia Компания Sony анонсировала Sony Xperia 10 II смартфон среднего класса. Данная модель получила 6-дюймовый ...
Akasa выпустила кулеры для AMD и Intel...
Akasa выпустила кулеры для AMD и IntelПредставленные кулеры серии Vegas Chroma сконструированы под разъемы Intel и AMD. Кулер имеет низкопрофил...
Смартфон Xiaomi Mi 9 подешевел в Китае...
Смартфон Xiaomi Mi 9 подешевел в КитаеКомпания Xiaomi, недавно выпустившая новый флагман Xiaomi Mi 10, снизила цены на прошлогодний бестселлер ...
Специалисты DxOMark оценили камеру iPhon...
Специалисты DxOMark оценили камеру iPhonСпециалисты DxOMark оценили камеру iPhone 11. ...
Представлен трейлер новой игры студии Fi...
Представлен трейлер новой игры студии FiFirst Watch Games разработчик видеоигр представил игровой трейлер своего нового проекта "Rogue Company". ...
OnePlus добавит в OxygenOS принудительны...
OnePlus добавит в OxygenOS принудительныКомпания OnePlus начала тестирование функции принудительного темного режима для OxygenOS, которая выключи...
Бюджетный смартфон Realme C3 рассекретил...
Бюджетный смартфон Realme C3 рассекретилКрупный индийский магазин Flipkart рассекретил спецификации ожидаемого смартфона Realme C3, официальный д...
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
Обзор SVEN E-707BT. Недорогие TWS наушникиОбзор SVEN E-707BT. Недорогие TWS наушники
Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72
Обзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R3M1). Лучшее, быстрее и надежнееОбзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R3M1). Лучшее, быстрее и надежнее
Обзор Baseus T typed S-13. FM-трансмиттер с тремя USB-портамиОбзор Baseus T typed S-13. FM-трансмиттер с тремя USB-портами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor