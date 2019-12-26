Процессор Intel Core i3-10300 окажется на уровне Core i7-7700

В сети появились подробности о процессорах Intel Comet Lake, анонс которых может состояться на выставке CES 2020, а старт продаж только в апреле. Эксперты выделяют в линейки флагманские 10-ядерные Core i9 и наличие технологии гиперпоточности (Hyper-Threading) во всех чипах. Также в сети появились результаты тестирования Intel Core i3-10300, который характеризуется четырьмя ядрами с поддержкой Hyper-Threading и частотами 3,7-4,2 ГГц. Утверждается, что именно благодаря Hyper-Threading, Core i3-10300 сможет сравниться по производительности с процессором Core i7-7700 или даже превзойти его.