Процессор Intel Core i3-1115G4 Tiger Lake был замечен в SiSoftware

Информация о новом процессоре семейства Tiger Lake поступила от известного пользователя APISAK. Процессор Intel Core i3-1115G4 Tiger Lake был замечен в бенчмарке SiSoftware и нам стали некоторые подробности о новом процессоре и о том, чего ждать от новой линейки процессоров.

Intel Core i3-1115G4 будет оснащен 2 ядрами 4 потоками с базовой частотой 3.0 ГГц и 6 МБ кеш-памяти третьего уровня. Исходя из номенклатуры "G4", процессор будет иметь встроенного графическое ядро. Компания Intel проведет цифровой анонс архитектуры Tiger Lake 2 сентября, на котором мы узнаем более подробные характеристики серии и многое другое.
Комментарии и отзывы Intel Core i3-1115G4
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