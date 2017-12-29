Процессор Intel Core i3-8130U получит поддержку Turbo Boost

В сети появилась информация об экономичном процессоре Core i3-8130U (Kaby Lake Refresh-U) для мобильных систем, который еще не был представлен официально. Итак, несмотря на ожидание четырех ядер, новинка ограничится двумя ядрами и четырьмя потоками обработки данных. Также сообщается о поддержке технологии динамического разгона Turbo Boost (с номинальных 2,2 ГГц до 3,4 ГГц), увеличенномм с 3 до 4 Мбайт объёме разделяемой кеш-памяти третьего уровня (в терминологии Intel – «SmartCache»), а также блоке встроенной графики Intel UHD 620 вместо HD 620. Нижний предел настраиваемого TDP процессора Core i3-8130U равен 10 Вт, а верхний – 15 Вт.