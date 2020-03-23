Процессор Intel Core i5-L15G7 Lakefield засветился в GeekBench 5

В базе данных бенчмарка GeekBench 5 обнаружились результаты тестирования процессора Intel Core i5-L15G7, который принадлежит к новому семейству Lakefield. Процессор характеризуется скромными габаритами 12:12:1 мм, 10-нанометровым кристаллом с одним ядром Sunny Cove и четырьмя Tremont, а также 22-нанометровым кристаллом с контроллерами памяти и ввода-вывода и прочими периферийными блоками. При этом изделие не может похвастаться многопоточным, а его TDP равно 5-7 Вт. В одноядерном тесте CPU набрал 725 баллов, а в многоядерном – 1566 баллов. Данные результаты близки к показателям старого флагманского чипсета Snapdragon 835.