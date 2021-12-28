Процессор Intel Core i7-12700F засветился в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования компьютера с системной платой ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi 4D, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и еще не представленным официально чипом Intel Core i7-12700F. Изделие показало результат в 1849 баллов в однопоточном тестировании и 11277 баллов в многопоточном испытании.

Intel Core i7-12700F характеризуются поддержкой 20 потоков, 8 производительными ядрами и 4 маломощными, а также 25 МБ кэш-памяти третьего уровня. Предполагается, что его производительность можно будет сравнить с восьмиядерным AMD Ryzen 7 5800X. Последний набирает в Geekbench 1672 и 10 347 баллов соответственно.
Комментарии и отзывы Intel Core i7-12700F
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