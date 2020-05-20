Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц

После долгого ожидания мы наконец смогли оценить процессоры Intel Comet Lake-S, пусть пока речь идет лишь о небольшом числе моделей. После нескольких тестирований производительности новых CPU, в сети появились подробности об дном из первых экстремальных разгонов топового Core i9-10900K. Итак, энтузиаст Elmor разогнал флагманский чип Intel до 7702,62 МГц с десятью активными ядрами. Для этого ему пришлось воспользоваться даже не жидким азотом, а жидким гелием. В качестве системной платы была выбрана модель ASUS ROG Maximus XII Apex, а напряжение составило 1,194 В. Из двух результатов по Core i9-10900K этот является лучшим.

Комментарии и отзывы Intel Core i9-10900K
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