Процессор Intel Core i9-13900K Raptor Lake будет на 15% быстрее чем Core i9-12900K

Сегодня стали известно что производительность Intel Raptor Lake Core i9-13900K может быть на 15% выше, чем у Core i9-12900K, и на 35% выше, чем у AMD Ryzen 9 5950X в однопоточных тестах.

Процессор Intel Core i9-12900K Alder Lake набирает около 2000 баллов, а процессор AMD Ryzen 9 5950X «Zen 3» около 1700 баллов. Если мы возьмем эти оценки, то получим повышение производительности до 15% по сравнению с процессором Alder Lake и улучшение на 35% по сравнению с процессором Zen 3. Это выглядит как хороший импульс для слегка переработанного чипа, который содержит больше ядер и потоков, кэш-памяти и более высокую тактовую частоту, которая, как сообщается, достигает 5,8 ГГц.

Ожидается, что процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake для настольных ПК, включая флагманский Core i9-13900K, будут запущены в октябре на платформе Z790. Процессоры будут конкурировать с линейкой процессоров AMD Ryzen 7000, которая также будет запущена осенью 2022 года.