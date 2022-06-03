Процессор Intel Core i9-13900K Raptor Lake будет на 15% быстрее чем Core i9-12900K

Сегодня стали известно что производительность Intel Raptor Lake Core i9-13900K может быть на 15% выше, чем у Core i9-12900K, и на 35% выше, чем у AMD Ryzen 9 5950X в однопоточных тестах.

Процессор Intel Core i9-12900K Alder Lake набирает около 2000 баллов, а процессор AMD Ryzen 9 5950X «Zen 3» около 1700 баллов. Если мы возьмем эти оценки, то получим повышение производительности до 15% по сравнению с процессором Alder Lake и улучшение на 35% по сравнению с процессором Zen 3. Это выглядит как хороший импульс для слегка переработанного чипа, который содержит больше ядер и потоков, кэш-памяти и более высокую тактовую частоту, которая, как сообщается, достигает 5,8 ГГц.

Ожидается, что процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake для настольных ПК, включая флагманский Core i9-13900K, будут запущены в октябре на платформе Z790. Процессоры будут конкурировать с линейкой процессоров AMD Ryzen 7000, которая также будет запущена осенью 2022 года.
Vivo готовится представить собственный чипсет второго поколе…
Vivo объявила, что выпустит серию X80 в апреле 2022 года. Смартфоны 2021 года выделялись на рынке Android…
OPPO начнет массовое производство чипа собственной разработк…
OPPO работает над своим планом по снижению зависимости от других компаний в области полупроводников, и в …
128-ядерный процессор AMD EPYC "Bergamo" на базе сокета SP5…
AMD выпустила два разных класса корпоративных процессоров следующего поколения: 4-е поколение EPYC "Genoa…
Новый Mac Studio от Apple с процессором M1 Ultra получает пе…
Менее чем через сутки после презентации Apple появились первые данные Geekbench для нового процессора App…
Китайский четырехъядерный процессор Loongson может загрузить…
Китайская государственная компания по производству бытовой электроники Tongfang объединила усилия с произ…
Чип Apple M1 Ultra почти в 3 раза больше, чем процессоры AMD…
Поскольку эмбарго на Apple Mac Studio было снято, появилось больше тестов и разборок устройства с соверше…
Выпуск Snapdragon 8 Gen 1+ перенесен на вторую половину 2022…
Ходили слухи, что Qualcomm выпустит чипсет Snapdragon 8 Gen 1+ в этом месяце, но новая информация из Кита…
В AIDA64 добавлена поддержка процессоров Intel Alder Lake-X …
Уже довольно длительное время на рынке процессоров HEDT-сегмента доминирует компания AMD. Но появились сл…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor