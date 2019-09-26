Процессор Intel Core i9-9900KS Special Edition будет стоить $600

В сети появились новые подробности о восьмиядерном процессоре Core i9-9900KS, который еще не был представлен официально. Некоторые интернет-магазины уже начали принимать заказы на эту модель, в результате чего стала известна её цена – 600 долларов. Это на 100 долларов дороже процессора Core i9-9900K, продвинутой версией которого и должна стать новинка. Ожидается, что Core i9-9900KS будет работать в турбо-режиме на частоте 5,0 ГГц с задействованием всех ядер. Номинальная же частота CPU составит 4,0 ГГц, а тепловой пакет – 127 Вт. Процессор должен появиться в продаже уже в следующем месяце.