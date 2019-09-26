Процессор Intel Core i9-9900KS Special Edition будет стоить $600

2019-09-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Intel Core i9-9900KS Special Edition; [63]
В сети появились новые подробности о восьмиядерном процессоре Core i9-9900KS, который еще не был представлен официально. Некоторые интернет-магазины уже начали принимать заказы на эту модель, в результате чего стала известна её цена – 600 долларов. Это на 100 долларов дороже процессора Core i9-9900K, продвинутой версией которого и должна стать новинка. Ожидается, что Core i9-9900KS будет работать в турбо-режиме на частоте 5,0 ГГц с задействованием всех ядер. Номинальная же частота CPU составит 4,0 ГГц, а тепловой пакет – 127 Вт. Процессор должен появиться в продаже уже в следующем месяце.


Комментарии и отзывы Intel Core i9-9900KS Special Edition
Cooler Master выпустила вентилятор Maste...
Cooler Master выпустила вентилятор MasteВпервые эта модель была замечена на CES 2019 на стенде Cooler Master. Вентиляторы MasterFan SF120M относя...
Телевизор OnePlus TV оценен в 985 доллар...
Телевизор OnePlus TV оценен в 985 долларКомпания OnePlus представила свой первый телевизор OnePlus TV, который оснащается 55-дюймовой QLED-панель...
WIndows 10 покорила отметку в 900 миллио...
WIndows 10 покорила отметку в 900 миллиоMicrosoft, когда выпустили Windows 10 была цель достигнуть за 3 года миллиард устройств с их ОС. ...
iPhone 11 Pro Max поразил работой батаре...
iPhone 11 Pro Max поразил работой батареВ последнее время производители смартфонов сосредоточились на нескольких основных параметрах, которые при...
Raijintek Eris Evo выглядит необычно...
Raijintek Eris Evo выглядит необычноОфициально представлен новый компьютерный корпус Raijintek Eris Evo, который создан специально для больши...
Apple Watch Series 5 можно ремонтировать...
Apple Watch Series 5 можно ремонтироватьСпециалисты из компании iFixit официально разобрали умные часы Apple Watch Series 5 и рассказали о том, н...
MSI Optix MAG272 ничем не удивил...
MSI Optix MAG272 ничем не удивилПредставлен очередной игровой монитор MSI Optix MAG272, который может похвастаться разве что интересным д...
Galaxy A будет еще доступнее...
Galaxy A будет еще доступнееКакое-то время назад мы могли смело смеяться над бюджетными смартфонами компании Samsung, которые при нал...


Обзор HP PAVILION 15-cw1009ur. Мультимедийный ноутбук с AMD Ryzen 7 3700UОбзор HP PAVILION 15-cw1009ur. Мультимедийный ноутбук с AMD Ryzen 7 3700U
Обзор ACV GX9200. Двухканальный сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор ACV GX9200. Двухканальный сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Creative Muvo Play. Портативная колонка с защитой IPX7 и Bluetooth 5.0Обзор Creative Muvo Play. Портативная колонка с защитой IPX7 и Bluetooth 5.0
Обзор iBOX Combo GTS. Комбо-устройство 2 в 1: регистратор + GPS информерОбзор iBOX Combo GTS. Комбо-устройство 2 в 1: регистратор + GPS информер
Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатураОбзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатура
Обзор Cat Quest II. Очень атмосферно...
Обзор Cat Quest II. Очень атмосферноДля фанатов качественных ролевых игр вышло продолжение шикарного проекта про котов — очень интересная ист...
Предварительный обзор Raijintek Eris Evo...
Предварительный обзор Raijintek Eris EvoОфициально представлен новый крутой компьютерный корпус, который выглядит очень стильно и современно, у н...
Asus выпустила ноутбук с двумя экранами ...
Asus выпустила ноутбук с двумя экранами 24 сентября в Москве прошла презентация Asus, где был представлен первый в мире ноутбук ZenBook Pro Duo (...
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная страт...
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная стратСегодня мы поговорим о достаточно необычном проекте, который создан специально для фанатов мультиплеера. ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 8A. Д...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 8A. ДКомпания Xiaomi какое-то время назад представила свой субаренд Redmi и начала под ним продавать свои дост...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBA...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBAДалеко не каждая игра со значком «Бесплатно» может похвастаться более-менее достойной реализацией и возмо...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5GСегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является новым флагма...
Обзор The Bradwell Conspiracy. Удивитель...
Обзор The Bradwell Conspiracy. УдивительПришло время поговорить об игре The Bradwell Conspiracy, которая нарисована стильно, сделана старожилами ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook Сегодня мы поговорим о достаточно странном ноутбуке, который стоит весьма адекватных денег, но при этом н...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0Пользователи привыкли к тому, что на современном рынке умных часов всего несколько брендов, которые могут...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. Шика...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. ШикаВ последнее время производители из Китая стали все чаще и чаще выпускать свои устройства с прицелом на по...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI Ea...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI EaОтечественная компания ELARI уже несколько лет покоряет рынок электроники. Их беспроводные наушники NanoP...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor