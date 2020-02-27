Процессор Intel Core i9-9900KS снят с продажи

В прошлом квартале компания Intel дала старт продажам топового процессора Core i9-9900KS, главной особенностью которого является активность всех восьми ядер на максимальной частоте 5,0 ГГц. Тогда производитель сразу предупредил общественность, что новинка выйдет ограниченным тиражом. И сейчас, в конце февраля, Core i9-9900KS почти невозможно купить. Intel официально не объявила о прекращении производства, но процессор закончился в Германии, США и России. Очевидно, что для Intel процессор Core i9-9900KS является имиджевым продуктом – отсюда и небольшой жизненный цикл изделия. Как, кстати, и гарантийный период – он составляет всего один год.