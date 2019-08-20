Процессор Intel Tiger Lake и его функции

Семейство процессоров Intel Tiger Lake-U с поддержкой интерфейса PCI-Express 4.0 дебютирует в следующем году в составе игровых лэптопов и мини-ПК NUC Phantom Canyon с дискретными графическими ускорителями.Результаты тестирования одной из неанонсированных новинок уже засветились в базе данных User Benchmark. Четырёхъядерный процессор U-серии работает на базовой тактовой частоте 1,2 ГГц (до 3,6 ГГц в режиме boost). Несмотря на принадлежность к мобильной линейке, процессор продемонстрировал уровень производительности, сопоставимый с десктопным Intel Core i7-8700K, частота которого составляет до 4,5 ГГц.Согласно анонсу Intel на совещании инвесторов, процессоры новой линейки будут построены по 10-нм техпроцессу и оснащены ядрами на базе архитектуры Willow Cove. Сравнительно с семейством Sunny Cove они, по заявлению вендора, получат новую встроенную графику, улучшенную структуру кэш-памяти, лучшее быстродействие и более высокую тактовую частоту.Инженерный образец 10-нм CPU со встроенной графикой Intel Xe продемонстрировал внушительный уровень производительности, опередив не только решения AMD, но и старшие модели предыдущего поколения.