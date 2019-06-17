Процессор IntelCore i5-8265UC опередил AMD Ryzen 5 3500U в бенчмарке

Мы уже привыкли к новостям, в которых настольные процессоры AMD Ryzen 3000 опережают конкурентов из Intel не только в цене, но и производительности. Однако мобильный в мобильном сегменте все не так просто. Например, процессор Core i5-8265UC протестировали в бенчмарке PassMark Core, где он набрал 10 117 баллов. Это гораздо больше7348 и 8040 баллов, которые набрали Ryzen 5 2500U и Ryzen 5 3500U. Заметим, что базовая частота Core i5-8265UC даже ниже, чем у процессоров AMD. Максимальная частота при этом выше на 200-300 МГц. CPU Intek выступил намного лучше и в Geekbench, набрав 4 670 баллов в однопоточном тесте и 15 998 баллов в многопоточном тесте. Ryzen 5 2500U в этом же бенчмарке набирает 3 165 и 8 630 баллов.