Процессор Loongson 3A6000 Теперь поддерживает Linux

Сегодня китайская компания Loongson опубликовал первые патчи для операционной системы Linux, чтобы обеспечить поддержку своих процессоров нового поколения 3A6000-серии. Более того, компания ожидает, что её новейшие процессоры на основе архитектуры LoongArch превзойдут AMD Zen 3 по количеству инструкций за такт (IPC), что позволит Loongson конкурировать с ведущими производителями процессоров. Напомним, что китайский гигант Loongson поделился информацией о прогрессе разработки процессоров 3A6000-серии в ноябре прошлого года, когда производитель впервые объявил о завершении фазы проектирования проекта и о том, что серийные образцы процессоров будут доступны в первой половине 2023 года. Теперь инженеры компании опубликовали патчи, позволяющие существенно повысить производительность процессора при работе с памятью и различными инструкциями операционной системы.

Разработчики из компании заявили, что поддержка Linux является важным этапом в цикле разработки любого процессора, поскольку это свидетельствует о продвижении разработки китайских решений. Однако сама поддержка не обязательно гарантирует, что новый процессор готов к полноценному релизу и серийному производству, потому что разработчикам ещё очень много всего нужно реализовать. Но это отличные новости для пользователей, которые надеются на какую-то альтернативу на рынке, потому что у китайской компании огромный локальный рынок и она явно может привлечь аудиторию.