Процессор PEZY-SC3 получил 4096 кастомных ядер Японская компания PEZY Computing представила интересный процессор PEZY-SC3, который используется использует архитектурный подход MIMD с множеством инструкций и множеством данных. Новинка характеризуется 7-нанометровым техпроцессом TSMC, 4096 кастомными RISC-подобными ядрами, двумя шестиядерными кластерами с архитектурой MIPS64, площадью кристалла 786 мм2, максимальным тепловыделением 470 Ватт, многоуровневой архитектурой памяти с одновременным использованием HBM2 и DDR4, пропускной способностью 1,23 Тбайт/с и дополнительными 50 Гбайт/с с классической памятью DDR4, производительностью 19,7 Тфлопс в режиме FP64, 39,3 и 76,8 Тфлопс в FP32 и FP16, а также энергоэффективностью 24,6 Гфлопс/Ватт в тесте Linpack (12 место в рейтинге Green500. Японская компания PEZY Computing представила интересный процессор PEZY-SC3, который используется использует архитектурный подход MIMD с множеством инструкций и множеством данных. Новинка характеризуется 7-нанометровым техпроцессом TSMC, 4096 кастомными RISC-подобными ядрами, двумя шестиядерными кластерами с архитектурой MIPS64, площадью кристалла 786 мм2, максимальным тепловыделением 470 Ватт, многоуровневой архитектурой памяти с одновременным использованием HBM2 и DDR4, пропускной способностью 1,23 Тбайт/с и дополнительными 50 Гбайт/с с классической памятью DDR4, производительностью 19,7 Тфлопс в режиме FP64, 39,3 и 76,8 Тфлопс в FP32 и FP16, а также энергоэффективностью 24,6 Гфлопс/Ватт в тесте Linpack (12 место в рейтинге Green500. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:29 . Продукт - PEZY-SC3

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