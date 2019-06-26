Процессор Ryzen 5 3600 может работать на материнской плате с чипсетом A320

В сети появлялись результаты тестирования шестиядерного процессора Ryzen 5 3600, который должен стать одним из самых популярных CPU этого года. Сегодня в базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты нового теста, но в этот раз процессор работал на материнской плате с чипсетом A320. Речь идет о системной плате ASUS Prime A320M-K, которая официально не поддерживает новые CPU Ryzen. Предполагается, что речь о некоей модификации BIOS. Так или иначе, но CPU на плате с чипсетом A320 показал более низкие результаты, чем с системной платой на чипсете X470.