Процессор Ryzen 5 3600 оказался быстрее Core i7-8700K

Недавно компания AMD представила процессоры Ryzen третьего поколения – из показанных пяти моделей самым доступным оказался шестиядерный Ryzen 5 3600 за 200 долларов. Результаты тестов именно этого CPU сегодня появились в сети. В однопоточном режиме процессор набирает 5400 баллов, а в многопоточном – 26 400 баллов. Ryzen 7 1800X, например, набирал 4400 и 24 000 баллов, Ryzen 5 2600 – 4700 и 23 000 баллов, а Intel Core i7-8700K – 5400 и 25 000 баллов. Как видно, Core i7-8700K даже уступает новинки, при этом стоит около 370 евро. Также Ryzen 5 3600 сравнили с Core i7-8700 в игре PUBG, где CPU AMD оказался на 6-10% быстрее.