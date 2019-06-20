Процессор Ryzen 5 3600 сравнили с Core i7-9700K в тесте Cinebench R15

2019-06-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - AMD Ryzen 5 3600; [217]
Процессоры AMD Ryzen нового поколения уже скоро появятся в продаже, однако мы все еще мало знаем об их производительности. Новая утечка пришла из бенчмарка Cinebench, в котором протестировали CPU Ryzen 5 3600. Это шестиядерное решение с частотами 3,6-4,2 ГГц, TDP 65 Вт и ценой 200 долларов. В Cinebench R20 процессор набрал 3229 баллов и почти приблизился к результатам восьмиядерного Ryzen 7 1700X. В тесте Cinebench R15 новинка набрала 1443 балла, а это уже уровень вдвое более дорогого Core i7-9700K. Также в тесте новый процессор сравнили с предшественником Ryzen 5 2600. Прирост производительности составил 15%.


Комментарии и отзывы AMD Ryzen 5 3600
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