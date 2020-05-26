Процессор Samsung Exynos 880 будет использоваться в 5G-смартфонах

Компания Samsung официально представила мобильный процессор Exynos 880, который станет самым доступным телефоном среднего класса, с поддержкой 5G. Созданный с использованием 8-нанометрового процесса FinFET от Samsung, он имеет тот же встроенный модем 5G, что и 980, и поддерживает скорость загрузки до 2,55 Гбит / с и скорость передачи данных 1,28 Гбит / с.

Exynos 880 поддерживает два ядра ARM Cortex A76 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть ядер ARM Cortex A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Кроме того, графический процессор ARM Mali-G76 MP5 с Full HD дисплеем для игр и высокой скоростью сканирования (наряду с технологией AI) такой же, как на Exynos 980. LPDDR4X RAM и UFS 2.1 также поддерживаются.

Основное отличие заключается в поддержке камеры. Exynos 980 может поддерживать до 108 мегапиксельной основной камеры, в то время как Exynos 880 «ограничена» основной 64-мегапиксельной камерой или двойной 20-мегапиксельной настройкой. Запись видео 4K поддерживается до 30 кадров в секунду.