Процессор Samsung Exynos 9820

В конце прошлого года Samsung представила новый чипсет Exynos 9820.

Он оснащен трехкластерной установкой с сочетанием пользовательских ядер Samsung и дизайнов ARM. Тяжелые задачи передаются двум ядрам M4, которые на 20% быстрее, чем прошлогодние ядра M3. Также есть два ядра Cortex-A75 для оптимальной производительности энергопотребления и четыре ядра A55 для основных задач. По сравнению с прошлогодним графическим процессором, производительность нового графического процессора Mali-G76 на 40% выше, чем у GPU. Galaxy S9 имел 18-ядерный графический процессор, однако ядра G76 имеют в два раза больше исполнительных блоков по сравнению с G72, поэтому каждое новое ядро ​​сопоставимо с двумя старыми.

Новый флагман Exynos 9820 построен на 8-нм LPP-процессе, который требует на 10% меньше энергии, чем 10-нм LPP-процесс прошлого года. Для работы с новым поколением многокамерных телефонов чипсет поддерживает до 5 модулей (вместо 4). И он может записывать 8K видео с использованием 10-битного кодека HEVC. ИИ стал незаменимым, и новый нейронный процессор (NPU) в семь раз быстрее, чем в Galaxy S9. Это позволит телефону выполнять задачи машинного обучения локально, не обращаясь к облаку, что является более быстрым и безопасным. Exynos 9820 поставляется с модемом LTE-Advanced Pro с поддержкой LTE Cat. 20 скоростей - это до 2 Гбит / с.