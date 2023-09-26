Процессор Snapdragon 8 Gen 3 протестировали на базе ASUS ROG Phone 8 Ultimate

Если верить информации крупных инсайдеров, компания Qualcomm объявит о релизе своего нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3 уже через месяц. И, что вполне ожидаемо, прямо сейчас процессор проходит различного рода тесты в бенчмарках на различных платформах, так как компаниям-партнёрам необходимо провести тестирование процессора перед выпуском смартфона в продажу. Это очень хорошо, потому что данные тесты позволяют хотя бы примерно понять, как именно будет работать свежий процессор в будущем. И в этот раз в Geekbench 6 6ыл замечен флагманский игровой смартфон ASUS ROG Phone 8 Ultimate, который, скорее всего оборудован мощной системой охлаждения. Но даже в этом случае процессор Snapdragon 8 Gen 3 продолжает уступать процессору Apple A17 Pro, который страдает от троттлинга при длительных повышенных нагрузках.

Стоит отметить, что смартфон ROG Phone 8 Ultimate был протестирован с 16 ГБ оперативной памяти — в конечном итоге он получил 2 213 и 7 048 баллов в одноядерном и многоядерном тесте соответственно. Нельзя сказать, что процессор слабый, потому что он явно мощнее предыдущего поколения, при этом на платформе Android мощнее процессора всё равно не будет, так что сравнивать устройство с процессором Apple не совсем правильно. Этот флагманский чип будет установлен на сотнях миллионов смартфонов, которые будут покупать те, кто не горит желанием приобретать продукт от компании Apple. Осталось только узнать ответ относительно температурного режима.