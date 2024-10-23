Процессор для Google Pixel 10 будет производить уже не Samsung

Благодаря этому апгрейду в отношении эффективности производительности на один ватт процессор Tensor G5 должен превзойти своего предшественника Tensor G4, что довольно хорошо даже если он будет на год отставать от конкурентов. Всё же компания Google никогда не была в лидерах по производительности, так что ожидать резкого скачка в производительности сейчас было бы просто странно. Более того, даже если линейка Tensor от Google окажется на целое поколение позади своих конкурентов вроде Qualcomm, MediaTek и Apple, которые переходят на технологию N3P (третье поколение техпроцесса), Google не намерена бежать впереди паровоза исключительно ради баллов в бенчмарках. Это может быть разумным решением, потому что сейчас без синтетических тестов разницы между чипами вы просто не заметите.