Процессор для Google Pixel 10 будет производить уже не Samsung

Сегодня появилась информация о том, что процессор Tensor G4 стал последним чипом от компании Google, который был изготовлен на заводах Samsung. По данным инсайдеров, поисковой гигант собирается в ближайшем будущем перейти на производственный процесс второго поколения 3-нм от компании TSMC для производства передового чипа Tensor G5. При этом Tensor G6, который, вероятно, выйдет через два года, не будет производиться по техпроцессу в 2 нанометра, потому что это будет слишком дорого — вместо этого компания останется на прежнем 3 нм. Соответственно, вся линейка Pixel 10, которая должна выйти в 2025 году, будет работать на том же техпроцессе, что и Apple A18, A18 Pro и M4.

Благодаря этому апгрейду в отношении эффективности производительности на один ватт процессор Tensor G5 должен превзойти своего предшественника Tensor G4, что довольно хорошо даже если он будет на год отставать от конкурентов. Всё же компания Google никогда не была в лидерах по производительности, так что ожидать резкого скачка в производительности сейчас было бы просто странно. Более того, даже если линейка Tensor от Google окажется на целое поколение позади своих конкурентов вроде Qualcomm, MediaTek и Apple, которые переходят на технологию N3P (третье поколение техпроцесса), Google не намерена бежать впереди паровоза исключительно ради баллов в бенчмарках. Это может быть разумным решением, потому что сейчас без синтетических тестов разницы между чипами вы просто не заметите.