Процессор от Samsung может привлечь AMD и Qualcomm в качестве первых клиентов

Согласно отчету, Samsung активно ищет заказы на свои 3-нанометровые чипы GAA. По слухам, AMD и Qualcomm могут стать одними из первых заказчиков его нового передового процесса. Список основных брендов на этом не заканчивается, так как южнокорейская компания также нацелена на получение заказов от Nvidia. Примечательно, что это знаменует растущую интенсивность гонки 3-нм чипов, поскольку TSMC и Samsung стремятся выпустить на рынок свою соответствующую технологию.

На данный момент TSMC уже начала пилотное производство по своей 3-нанометровой технологии. Она планирует начать массовое производство своих передовых чипов где-то в четвертом квартале следующего года. Однако источники, близкие к этому вопросу, также обнаружили, что Qualcomm, AMD и другие ключевые игроки отрасли проявляют интерес к 3-нм техпроцессу Samsung. Первый готовится к внедрению 3-нанометрового процесса с использованием архитектуры FinFET, а второй запускает процесс, основанный на архитектуре GAA.