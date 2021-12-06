Процессор от Samsung может привлечь AMD и Qualcomm в качестве первых клиентов

На данный момент TSMC уже начала пилотное производство по своей 3-нанометровой технологии. Она планирует начать массовое производство своих передовых чипов где-то в четвертом квартале следующего года. Однако источники, близкие к этому вопросу, также обнаружили, что Qualcomm, AMD и другие ключевые игроки отрасли проявляют интерес к 3-нм техпроцессу Samsung. Первый готовится к внедрению 3-нанометрового процесса с использованием архитектуры FinFET, а второй запускает процесс, основанный на архитектуре GAA.