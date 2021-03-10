Процессоры AMD EPYC 3-го поколения представят 15 марта

AMD официально объявила дату виртуальной презентации на которой представят новые процессоры EPYC (Milan) 3-го поколения. Вещать мероприятие будут представители компании, в том числе Лиза Су.

Модельный ряд процессоров EPYC 7003 предлагает 19 процессоров. Возглавляет серию процессор EPYC 7763 с 64 ядрами и 128 потоками, а также 256 МБ кэш-памятью третьего уровня. Камень имеет тактовую частоту 2,45 ГГц с бустом до 3,5 ГГц. TDP процессора составляет 280 Вт. Линейка процессоров AMD EPYC (Milan) 3-го поколения поддерживает память DDR4-3200 ECC, 8-канальный контроллер и PCIe 4.0.
Комментарии и отзывы AMD EPYC (Milan) 3 Gen
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