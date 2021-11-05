Процессоры AMD EPYC расширяют спектр инноваций в области производительности и безопасности

Сегодня AMD объявила о своем постоянном развитии и сотрудничестве с Microsoft Azure, которая предлагает процессор AMD EPYC 3-го поколения в виртуальных машинах Azure Dasv5 и Easv5 последнего поколения. Azure также представляет новые конфиденциальные виртуальные машины DCasv5 и ECasv5, в которых используются новейшие расширенные функции безопасности, доступные в процессорах EPYC 3-го поколения, в том числе Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging (SEV-SNP).

Новые конфиденциальные виртуальные машины Azure, DCasv5 и ECasv5, первые конфиденциальные виртуальные машины на базе процессора EPYC в Azure и первые конфиденциальные виртуальные машины, использующие SEV-SNP, позволят клиентам зашифровывать данные в своих приложениях, ориентированных на безопасность. Обновленные виртуальные машины Dasv5, оптимизированные для рабочих нагрузок общего назначения, и виртуальные машины Easv5, оптимизированные для рабочих нагрузок на основе памяти, обеспечивают лучшее соотношение цены и производительности для большинства рабочих нагрузок общего назначения и рабочих нагрузок с интенсивным использованием памяти по сравнению с предыдущими виртуальными машинами Microsoft Azure на базе процессоров EPYC.