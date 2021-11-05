Процессоры AMD EPYC расширяют спектр инноваций в области производительности и безопасности

Новые конфиденциальные виртуальные машины Azure, DCasv5 и ECasv5, первые конфиденциальные виртуальные машины на базе процессора EPYC в Azure и первые конфиденциальные виртуальные машины, использующие SEV-SNP, позволят клиентам зашифровывать данные в своих приложениях, ориентированных на безопасность. Обновленные виртуальные машины Dasv5, оптимизированные для рабочих нагрузок общего назначения, и виртуальные машины Easv5, оптимизированные для рабочих нагрузок на основе памяти, обеспечивают лучшее соотношение цены и производительности для большинства рабочих нагрузок общего назначения и рабочих нагрузок с интенсивным использованием памяти по сравнению с предыдущими виртуальными машинами Microsoft Azure на базе процессоров EPYC.