Процессоры AMD EPYC

Объединив два таких процессора, создателям тестовой машины удалось установить рекорд в Cinebench R15 — 10 280 баллов. Ближайший конкурент — сборка с четырьмя процессорами Intel Xeon Platinum 8160, набравшая в аналогичном тесте 10 038 баллов.Речь идет о топовой модели семейства — серверном процессоре EPYC 7742, построенном на архитектуре Zen 2. Платформа предусматривает наличие сразу 64 ядер, работающих в 128 потоках. Базовая частота процессора при этом составляет 2,25 ГГц, с разгоном в режиме Boost — до 3,4 ГГц на ядро с показателем TDP в 225 Вт.О стоимости новинок пока неизвестно.