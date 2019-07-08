Процессоры AMD Ryzen 3000 и видеокарты Radeon RX 5700 появились в продаже

Компания AMD дала старт продажам процессоров AMD Ryzen 3000 и видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT. Напомним, что новые CPU характеризуются исполнением AM4 и поддержкой материнских плат с набором логики X570 и старых Socket AM4-материнских плат после обновления прошивки UEFI. Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC.

Видеокарта Radeon RX 5700 XT оснащается 40 вычислительными блоками, 2560 потоковыми процессорами,256 текстурными блоками и 64 растровыми. Базовая частота GPU в 1605 МГц повышается до игрового уровня в 1755 МГц и Boost в 1905 МГц. Память GDDR6 объемом 8 ГБ соединяется с GPU 256-битной шиной и работает на частоте 14 ГГц. Максимальная производительность на операциях с одинарной точностью равна 9,75 TFLOPS.

Модель Radeon RX 5700 получила 256 текстурных и 64 растровых блока, 36 вычислительных блоков, 2304 потоковых процессоров, базовую частоту 1465 МГц, игровую – 1625 МГц и Boost – 1725 МГц. Производительность здесь на уровне 7,95 TFLOPS.