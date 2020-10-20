Процессоры AMD Ryzen 5000-серии уже готовы к продаже

В интернете появились изображения процессоров AMD Ryzen 5000-серии построенных на архитектуре Zen 3. Нас ожидает первая волна процессоров для розничной продажи: это процессоры Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и R9 5950X. На изображении мы видим крышку процессоров.

Процессоры AMD Ryzen 5000-серии будут совместимы с материнскими платами чипсета 500-серии с обновленным BIOS и материнскими платами чипсета 400-серии, использующих специальную бета-версию BIOS, которая будет выпущена в январе 2021 года. Четыре новых процессора будут доступны с 5 ноября. Процессор 5600X оценен в 300 долларов, 5800X - 450 долларов, 5900X будет продаваться за 550 долларов и флагманский 5950X обойдется в 800 долларов.
Комментарии и отзывы AMD Ryzen 5000-серии
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