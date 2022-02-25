Процессоры AMD Ryzen 7000 Raphael могут иметь 4 вычислительных блока RDNA 2 с тактовой частотой 1,1 ГГц

Эта информация взята из собственного блока управления системой AMD. Кажется, что базовая тактовая частота 1,1 ГГц будет использоваться с этими конкретными ядрами, а это означает, что мы будем рассматривать энергоэффективный графический процессор, использующий 0,5 TFLOP производительности вычислений с одинарной точностью. Бортовой APU Valve оснащен в общей сложности 8 вычислительными блоками (RDNA2) и имеет заводскую тактовую частоту от 1,1 до 1,6 ГГц, или 1,6 TFLOP.
Чипсет нового поколения AMD Zen 4 Raphael планируется использовать на рынке мобильных и настольных компьютеров. Мобильный вариант будет использовать до 16 ядер, что вдвое больше, чем у недавно выпущенной серии Ryzen 6000 на базе архитектуры Zen3 Rembrandt. AMD установила, что архитектура Zen 4 будет включена в серию Ryzen 7000 и потребует новой платформы. Чипы AMD Zen4 будут поддерживать память DDR5 для настольных ПК и использовать новейшие соединения PCIe Gen 5. Процессоры Zen 4 будут использовать сокет AM5, также известный как LGA 1718. AMD гарантирует, что новые чипы будут более совместимы с текущими вариантами AM4, представленными на рынке.