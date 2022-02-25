Процессоры AMD Ryzen 7000 Raphael могут иметь 4 вычислительных блока RDNA 2 с тактовой частотой 1,1 ГГц

Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 7000 Raphael следующего поколения будут работать на новой архитектуре графического ядра RDNA 2. Это будет серьезным изменением для линейки настольных ПК, поскольку встроенный графический процессор ранее был недоступен для процессоров Ryzen, за исключением APU.

Эта информация взята из собственного блока управления системой AMD. Кажется, что базовая тактовая частота 1,1 ГГц будет использоваться с этими конкретными ядрами, а это означает, что мы будем рассматривать энергоэффективный графический процессор, использующий 0,5 TFLOP производительности вычислений с одинарной точностью. Бортовой APU Valve оснащен в общей сложности 8 вычислительными блоками (RDNA2) и имеет заводскую тактовую частоту от 1,1 до 1,6 ГГц, или 1,6 TFLOP.

Чипсет нового поколения AMD Zen 4 Raphael планируется использовать на рынке мобильных и настольных компьютеров. Мобильный вариант будет использовать до 16 ядер, что вдвое больше, чем у недавно выпущенной серии Ryzen 6000 на базе архитектуры Zen3 Rembrandt. AMD установила, что архитектура Zen 4 будет включена в серию Ryzen 7000 и потребует новой платформы. Чипы AMD Zen4 будут поддерживать память DDR5 для настольных ПК и использовать новейшие соединения PCIe Gen 5. Процессоры Zen 4 будут использовать сокет AM5, также известный как LGA 1718. AMD гарантирует, что новые чипы будут более совместимы с текущими вариантами AM4, представленными на рынке.
Комментарии и отзывы AMD Ryzen 7000 Raphael
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