Процессоры AMD Ryzen 7000 "Raphael" построены на 5 нм техпроцессе

Компания AMD официально представила процессоры AMD Ryzen 7000 "Raphael". Они станут первыми в мире 5-нанометровыми чипами на базе архитектуры Zen 4. Процессоры сохранят дизайн чиплетов вместе с большим количеством ядер. По словам компании, процессоры новой линейки достигнут тактовой частоты около 5 ГГц и выше.

Новые процессоры будут запущены этой осенью. Новая платформа впервые обеспечит поддержку DDR5 и PCIe Gen 5.0 на платформе с процессором AMD.

Ожидаемые характеристики процессора AMD Ryzen Zen 4

  • До 16 ядер Zen 4 и 32 потока
  • Повышение производительности более чем на 15% в однопоточных приложениях
  • Совершенно новые процессорные ядра Zen 4 (IPC / архитектурные улучшения)
  • Совершенно новый 5-нм техпроцесс TSMC с 6-нм IOD
  • Поддержка платформы AM5 с сокетом LGA1718
  • Поддержка двухканальной памяти DDR5
  • 28 линий PCIe (только ЦП)
  • TDP 105–120 Вт (до 170 Вт)

MediaTek выпустила новый процессор Dimensity 1050…
MediaTek выпустила новый процессор Dimensity 1050MediaTek сегодня анонсировала систему на кристалле Dimensity 1050, свой первый набор микросхем mmWave 5G,…
Qualcomm будет конкурировать с Apple Silicon со своими чипам…
Qualcomm будет конкурировать с Apple Silicon со своими чипамСотрудники высоко оценили переход Apple на собственный чипсет от Intel. Новые чипы серии M обеспечивают п…
Первые игровые тесты процессора AMD Ryzen 7 5800X3D…
Первые игровые тесты процессора AMD Ryzen 7 5800X3DИнтернет-ресурс XanxoGaming опубликовал свой первый игровой тест с Ryzen 7 5800X3D в паре с NVIDIA GeForc…
Intel представила процессор Meteor Lake 14-го поколения с вк…
Intel представила процессор Meteor Lake 14-го поколения с вкИсполнительный вице-президент и генеральный директор Intel Client Computing Group Мишель Джонстон Холтхау…
Программное обеспечение AMD Radeon может незаметно изменять …
Программное обеспечение AMD Radeon может незаметно изменять Согласно последнему расследованию, проведенному немецким изданием Igor's Lab, программное обеспечение гра…
AMD Threadripper PRO 5000 и EPYC «Milan-X» станут доступны …
AMD Threadripper PRO 5000 и EPYC «Milan-X» станут доступны Это будет насыщенный март для AMD, поскольку компания выпустит три разных продукта для своих линеек проце…
AMD готовит мощнейший процессор для ноутбуков…
AMD готовит мощнейший процессор для ноутбуковВ 2020 году произошел забавный случай: AMD впервые выиграла в сегменте игровых ноутбуков. До Asus Zephyru…
AMD объявила о новых победах в дизайне ультратонких ноутбуко…
AMD объявила о новых победах в дизайне ультратонких ноутбукоAMD в своей презентации Computex 2022 объявила о нескольких победах в дизайне своей линейки высокопроизво…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor