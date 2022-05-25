Процессоры AMD Ryzen 7000 "Raphael" построены на 5 нм техпроцессе

Компания AMD официально представила процессоры AMD Ryzen 7000 "Raphael". Они станут первыми в мире 5-нанометровыми чипами на базе архитектуры Zen 4. Процессоры сохранят дизайн чиплетов вместе с большим количеством ядер. По словам компании, процессоры новой линейки достигнут тактовой частоты около 5 ГГц и выше.

Новые процессоры будут запущены этой осенью. Новая платформа впервые обеспечит поддержку DDR5 и PCIe Gen 5.0 на платформе с процессором AMD.

Ожидаемые характеристики процессора AMD Ryzen Zen 4