Компания AMD официально представила процессоры AMD Ryzen 7000 "Raphael". Они станут первыми в мире 5-нанометровыми чипами на базе архитектуры Zen 4. Процессоры сохранят дизайн чиплетов вместе с большим количеством ядер. По словам компании, процессоры новой линейки достигнут тактовой частоты около 5 ГГц и выше.
Новые процессоры будут запущены этой осенью. Новая платформа впервые обеспечит поддержку DDR5 и PCIe Gen 5.0 на платформе с процессором AMD.
Ожидаемые характеристики процессора AMD Ryzen Zen 4
- До 16 ядер Zen 4 и 32 потока
- Повышение производительности более чем на 15% в однопоточных приложениях
- Совершенно новые процессорные ядра Zen 4 (IPC / архитектурные улучшения)
- Совершенно новый 5-нм техпроцесс TSMC с 6-нм IOD
- Поддержка платформы AM5 с сокетом LGA1718
- Поддержка двухканальной памяти DDR5
- 28 линий PCIe (только ЦП)
- TDP 105–120 Вт (до 170 Вт)