Процессоры AMD Ryzen 7000 Zen 4 будут иметь поддержку Curve Optimizer

Анонсированная еще в июле 2021 года утилита Hydra Tuning для процессоров AMD Ryzen была разработана как преемник CTR (Clock Tuner For Ryzen) и предлагает новый интерфейс и более простой способ настройки и оптимизации процессоров Ryzen.

С момента выпуска утилита получила несколько обновлений и на данный момент предлагает:
  • Автоматический поиск значений оптимизатора кривой
  • Комбинируйте ПБО + СО
  • Измените или создайте собственную кривую напряжения/частоты
  • Изменяйте CO в режиме реального времени и наблюдайте, какие ядра являются слабым местом
  • Создайте свой собственный «буст», который состоит из динамических профилей
  • Оцените качество образца и найдите идеальные напряжения
  • Выполнить пониженное напряжение

AMD рассказала, что работает над усовершенствованием функций Curve Tuner и Curve Optimizer для Hydra, и заявляет, что Hydra будет иметь поддержку Curve Optimizer для процессоров AMD Ryzen 7000 на основе архитектуры ядра Zen 4. В будущем также будет выпущено обновление Hydra, которое позволит пользователям находить идеальный CO (Curve Optimizer) в полностью автоматическом режиме.
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