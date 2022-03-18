Процессоры AMD Ryzen 7000 Zen 4 будут иметь поддержку Curve Optimizer

Анонсированная еще в июле 2021 года утилита Hydra Tuning для процессоров AMD Ryzen была разработана как преемник CTR (Clock Tuner For Ryzen) и предлагает новый интерфейс и более простой способ настройки и оптимизации процессоров Ryzen.
С момента выпуска утилита получила несколько обновлений и на данный момент предлагает:
- Автоматический поиск значений оптимизатора кривой
- Комбинируйте ПБО + СО
- Измените или создайте собственную кривую напряжения/частоты
- Изменяйте CO в режиме реального времени и наблюдайте, какие ядра являются слабым местом
- Создайте свой собственный «буст», который состоит из динамических профилей
- Оцените качество образца и найдите идеальные напряжения
- Выполнить пониженное напряжение
AMD рассказала, что работает над усовершенствованием функций Curve Tuner и Curve Optimizer для Hydra, и заявляет, что Hydra будет иметь поддержку Curve Optimizer для процессоров AMD Ryzen 7000 на основе архитектуры ядра Zen 4. В будущем также будет выпущено обновление Hydra, которое позволит пользователям находить идеальный CO (Curve Optimizer) в полностью автоматическом режиме.