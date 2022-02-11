Процессоры AMD Ryzen 7000 Zen 4 появятся раньше

AMD подтвердила, что процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК, основанные на новой 5-нм архитектуре ядра Zen 4 и соответствующей платформе AM5, будут запущены во второй половине 2022 года, но недавно стало известно что запуск будет произойдет намного раньше, в третьем квартале 2022 года.

Согласно источнику, процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК могут быть полностью представлены на выставке Computex 2022 , которая состоится в мае 2022 года. Сейчас это кажется слишком рано, учитывая официальное заявление AMD. Что может случиться, так это то, что мы получим больше информации и подробностей на Computex 2022.

Помимо процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК, источник также заявляет, что материнские платы AM5 скоро будут готовы к производству, и ожидается, что первые образцы будут отправлены в течение этого месяца. Платформа AMD AM5 предлагает ряд новых функций, а также новый сокет LGA 1718, который будет поддерживать новые чипы Zen 4.

А почему ранний запуск? AMD, возможно почувствовала жар от недавней линейки Intel Alder Lake 12-го поколения, которая взяла на себя игровую производительность, эффективность и ценность. Intel также планирует представить свою линейку Raptor Lake 13-го поколения примерно в третьем квартале 2022 года, что еще больше укрепит их лидерство, и AMD не хочет, чтобы Intel имела какое-либо влияние.