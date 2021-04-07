Процессоры AMD Ryzen Threadripper 5000-ой серии "Chagall" представят в августе

Появилась информация о том, что AMD работает над новыми процессорами AMD Ryzen Threadripper 5000-ой серии с кодовым названием "Chagall". Ожидается, что новая линейка процессоров будут поддерживаться материнскими платами сокета TRX40, через обновление AGESA. Благодаря пользователю из социальной сети Twitter @KittyYYuko, есть информация, что новое поколение процессоров AMD Ryzen Threadripper "Chagall" представят в августе. AMD столкнулась с некоторыми проблемами во время разработки новой серии Threadripper и компании потребуется время для внесения изменений в разработку. Будем следить за новостями и ждем официальной информации от AMD.

Комментарии и отзывы AMD Ryzen Threadripper "Chagall"
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