Появилась информация о том, что AMD работает над новыми процессорами AMD Ryzen Threadripper 5000-ой серии с кодовым названием "Chagall". Ожидается, что новая линейка процессоров будут поддерживаться материнскими платами сокета TRX40, через обновление AGESA. Благодаря пользователю из социальной сети Twitter @KittyYYuko, есть информация, что новое поколение процессоров AMD Ryzen Threadripper "Chagall" представят в августе. AMD столкнулась с некоторыми проблемами во время разработки новой серии Threadripper и компании потребуется время для внесения изменений в разработку. Будем следить за новостями и ждем официальной информации от AMD.