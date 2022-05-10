Процессоры AMD Ryzen Threadripper 7000 получат до 96 ядер Zen 4 только для PRO-версии

Совсем недавно AMD представила свои процессоры Threadripper PRO 5000 на основе архитектуры ядра Zen 3 и предоставила Lenovo эксклюзивные права на запуск. С учетом сказанного, у компании определенно есть планы по запуску линейки Ryzen Threadripper 7000 следующего поколения, согласно утечкам, новая линейка будут маркироваться под маркой PRO.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper 7000 для настольных ПК будут иметь до 96 ядер и 192 потока на основе архитектуры ядер Zen 4 и изготовлены на 5-нм узле TSMC. Камни заменят существующую линейку «Chagall» и будут разработаны исключительно для пользователей высокопроизводительных и экстремальных рабочих станций. Поскольку количество ядер такое же, как у деталей EPYC Genoa , они, вероятно, будут использовать тот же кристалл, но с отключенными для стандартных потребителей определенными деталями. Ожидается, что процессоры Ryzen Threadripper 7000 будут запущены либо в четвертом квартале 2023 года, либо в 2024 году.