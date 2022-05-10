Процессоры AMD Ryzen Threadripper 7000 получат до 96 ядер Zen 4 только для PRO-версии

Процессоры AMD Ryzen Threadripper 7000 для настольных ПК будут иметь до 96 ядер и 192 потока на основе архитектуры ядер Zen 4 и изготовлены на 5-нм узле TSMC. Камни заменят существующую линейку «Chagall» и будут разработаны исключительно для пользователей высокопроизводительных и экстремальных рабочих станций. Поскольку количество ядер такое же, как у деталей EPYC Genoa , они, вероятно, будут использовать тот же кристалл, но с отключенными для стандартных потребителей определенными деталями. Ожидается, что процессоры Ryzen Threadripper 7000 будут запущены либо в четвертом квартале 2023 года, либо в 2024 году.