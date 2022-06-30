Процессоры AMD Threadripper 5000WX появятся в продаже в июле

Компания подтвердила информацию о том, что процессоры AMD Threadripper 5000WX поступят в продажу в июле этого года.

Флагманский процессор Threadripper 5995WX с 64-ядрами оценен в 7030 долларов, тогда как официальная стоимость предыдущего поколения Threadripper 3995WX составляла 5850 долларов. 32-ядерный Threadripper 5975WX стоит 3590 долларов, а его предшественник, Threadripper 3975WX стоил на старте продаж в 2750 долларов. Threadripper 5965WX доступен в Китае по цене 2570 долларов. По сравнению с линейкой Threadripper 3000, новые процессоры Threadripper 5000 предлагают значительно более высокую производительность IPC, прирост до 19%, а также унифицированный кэш L3, что увеличивает скорость отклика ядра и производительность практически во всех рабочих нагрузках. Количество ядер осталось прежним, но частоты ядер увеличились. В целом, процессоры AMD Ryzen Threadripper 5000WX значительно быстрее, чем компоненты Intel Xeon для рабочих станций.