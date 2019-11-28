Процессоры AMD продолжают доминировать на рынке

С момента запуска архитектуры Zen в 2017 году AMD получила рост в динамике. Компания полностью подавила конкуренцию с выходом процессоров третьего поколения. По статистике Amazon, AMD заняла 8 из 10 мест в списке десяти самых продаваемых процессоров.

Стабильная позиция свидетельствует об очень высоком интересе и продажах продукта. Самым продаваемым процессором AMD является Ryzen 2700X.

Процессоры AMD третьего поколения теперь предлагают не только более приятный ценник, но и хорошую производительность, у Intel скоро не останется иного выбора, кроме как снова снизить цены.