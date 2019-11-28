Процессоры AMD продолжают доминировать на рынке

2019-11-28, Автор - Ramil; Продукт - Ryzen; [112]
С момента запуска архитектуры Zen в 2017 году AMD получила рост в динамике. Компания полностью подавила конкуренцию с выходом процессоров третьего поколения. По статистике Amazon, AMD заняла 8 из 10 мест в списке десяти самых продаваемых процессоров.

Стабильная позиция свидетельствует об очень высоком интересе и продажах продукта. Самым продаваемым процессором AMD является Ryzen 2700X.

Процессоры AMD третьего поколения теперь предлагают не только более приятный ценник, но и хорошую производительность, у Intel скоро не останется иного выбора, кроме как снова снизить цены.

Комментарии и отзывы Ryzen
Acer Predator Thronos стоит очень дорого...
Acer Predator Thronos стоит очень дорогоКакое-то время назад на просторах интернета появился игровой трон Acer Predator Thronos, который выглядит...
Samsung улучшит QLED...
Samsung улучшит QLEDБуквально недавно, когда технология QLED только появилась на просторах рынка, многие журналисты обратили ...
Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition стоит 500 д...
Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition стоит 500 дОфициально представлен совершенно новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition, который порадует потенциа...
Cherry Secure Board 1.0 защитит ваш ПК...
Cherry Secure Board 1.0 защитит ваш ПКПредставлена клавиатура Cherry Secure Board 1.0, которая интересна даже не своим дизайном или какими-то у...
Обзор AORUS CV27F. Тактический игровой м...
Обзор AORUS CV27F. Тактический игровой мСегодня в центре внимания игровой монитор Aorus CV27F, оснащенный 27-дюймовой VA-матрицей с разрешением F...
Представлены мини-компьютеры ASRock Mars...
Представлены мини-компьютеры ASRock MarsКомпания ASRock пополнила ассортимент мини-ПК серией Mars. Модели оснащаются 8-ядерным процессором Intel ...
Смартфон Motorola One Hyper анонсируют 3...
Смартфон Motorola One Hyper анонсируют 3Сегодня стала известна дата презентации смартфона Motorola One Hyper. Она пройдет в Бразилии 3 декабря. ...
AMD Ryzen Threadripper 3970X разогнали д...
AMD Ryzen Threadripper 3970X разогнали дПопулярный оверклокер TSAIK разогнал топовый процессор AMD Ryzen Threadripper 3970X до частоты в 5752,97 ...


Обзор realme 5 64GB. Правильный бюджетный смартфон Обзор realme 5 64GB. Правильный бюджетный смартфон
Обзор iBOX F5 LASERVISION WiFi SIGNATURE. Комбо устройство 3 в 1Обзор iBOX F5 LASERVISION WiFi SIGNATURE. Комбо устройство 3 в 1
Обзор Logitech MK470 Slim (920-009206). Беспроводная периферия для офисаОбзор Logitech MK470 Slim (920-009206). Беспроводная периферия для офиса
Смогут ли вьетнамские смартфоны покорить российского потребителя? Vsmart Live 4/64GBСмогут ли вьетнамские смартфоны покорить российского потребителя? Vsmart Live 4/64GB
Обзор SteelSeries Arctis 1 Wireless. Беспроводные наушники для ПК, смартфонов и консолейОбзор SteelSeries Arctis 1 Wireless. Беспроводные наушники для ПК, смартфонов и консолей
Обзор Woven. Очень добрая игра...
Обзор Woven. Очень добрая играСовременные игры просто пропитаны жестокостью, насилием и прочими негативными факторами, которые портят п...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма ...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма Компания Huawei хотя и сражается с санкциями и запретами, но выпускать крутые смартфоны не перестает. К п...
Обзор Quizlet. Учим язык по карточкам...
Обзор Quizlet. Учим язык по карточкамСегодня мы поговорим о достаточно полезном приложении Quizlet, которое выглядит очень симпатично и позвол...
Предварительный обзор Huawei Sound X. Ум...
Предварительный обзор Huawei Sound X. УмКомпания Huawei решила расширить количество своих устройств в разных категориях и представила довольно ин...
Обзор Crossout Mobile. Шикарная мобильна...
Обзор Crossout Mobile. Шикарная мобильнаДалеко не все современные проекты, которые делают для смартфонов, способны порадовать пользователя интере...
Лучший телевизор 2019 года. Xiaomi Mi TV...
Лучший телевизор 2019 года. Xiaomi Mi TVBQ 3202B Начат...
Предварительный обзор Huawei MatePad Pro...
Предварительный обзор Huawei MatePad ProОфициально представлен новый планшетный компьютер Huawei MatePad Pro, который выглядит достаточно стильно...
Обзор Asterix & Obelix XXL3: The Crystal...
Обзор Asterix & Obelix XXL3: The CrystalГеймплей ...
Предварительный обзор One Mix 3 Pro. Оче...
Предварительный обзор One Mix 3 Pro. ОчеСегодня мы поговорим о ноутбуке One Mix 3 Pro, который выглядит очень стильно и необычно, плюс его легко ...
Обзор плюсов и минусов Vivo V17. Квадрок...
Обзор плюсов и минусов Vivo V17. КвадрокСреднебюджетные смартфоны продолжают набирать популярность у населения, что неудивительно: мало кто хочет...
Предварительный обзор Vivo U20. Очень ин...
Предварительный обзор Vivo U20. Очень инСегодня мы поговорим об очень интересном смартфоне, который за свои деньги является просто лучшим приобре...
Предварительный обзор Lian Li Lancool II...
Предварительный обзор Lian Li Lancool IIСоздать красивый корпус, у которого не будет проблем с охлаждением, довольно трудная задача, практически ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor