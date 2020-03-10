Процессоры Apple ARM будут конкурировать с Intel Xeon

2020-03-10, Автор - Ramil; Продукт - Apple ARM; [16]
Представители компании Apple, говорят что новый процессор Apple ARM сможет заменить Intel Xeon в устройстве Mac Pro в ближайшем будущем.

Инженеры предлагают перевести все устройства Mac на процессоры ARM, начиная от Mac mini до MacBook Pro и iMac. Так как процессор Apple ARM обеспечивает высокую производительность потребляя при этом меньше энергии. Компания на данный момент работает над чипом Aion Bionic, который будет основан на 5 нм техпроцессе.

Apple планирует выпустить Mac с процессором ARM к 2021 году. Apple также планирует выпуск ПО SDK, для переноса своих приложений, таких как Photoshop на архитектуру ARM.

Комментарии и отзывы Apple ARM
Обзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестамиОбзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестами
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Лучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GBЛучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GB
Обзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWSОбзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWS
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Новая модель от Nubia Z20...
Новая модель от Nubia Z20Компания Nubia выпустила новый мощный смартфон бюджетного варианта под названием Nubia Z20. Аппарат имеет...
Гиперкар Czinger 21C будет представлен в...
Гиперкар Czinger 21C будет представлен вНа предстоящем автошоу в Женеве компания Czinger Vehicles представит гиперкар Czinger 21C. Подробных хара...
Стала известна дата выхода смартфона Xia...
Стала известна дата выхода смартфона XiaОдин из руководителей компании Xiaomi Ван Тенг Томас раскрыл дату выхода и цену флагманского смартфона Xi...
Смартфон Redmi Note 9 показали на фото...
Смартфон Redmi Note 9 показали на фотоПрофильное издание Slashleaks поделилось первой реальной фотографией смартфона Redmi Note 9, выход которо...
Турнир PGS: Berlin по дисциплине PUBG пе...
Турнир PGS: Berlin по дисциплине PUBG пеPUBG Corporation приняла решение отложить турнир PUBG Global Series Berlin из-за вспышки коронавируса. ...
Смартфон iPhone 11 Pro подешевел на 155 ...
Смартфон iPhone 11 Pro подешевел на 155 Сетевые источники сообщают о существенном снижении цены на смартфоны линейки iPhone 11. Самый дорогой iPh...
Популярный смартфон Huawei P30 Pro снова...
Популярный смартфон Huawei P30 Pro сноваУже совсем скоро компания Huawei представит флагманские камерофоны серии Huawei P40, ну а пока китайский ...
Новый флагман Sony с пятью камерами...
Новый флагман Sony с пятью камерами24 февраля компания Sony представит новый флагман Sony Xperia 5 Plus в Барселоне. ...
Новая технология от Realme X2 Pro ...
Новая технология от Realme X2 Pro Компания Realme выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Realme X2 Pro. Аппарат ...
Honor MagicBook вышел на процессоре AMD ...
Honor MagicBook вышел на процессоре AMD Некоторое время назад мы активно обсуждали тот факт, что крупные производители ноутбуков будут использова...
Как быстро и выгодно продать ненужную те...
Как быстро и выгодно продать ненужную теСегодня мы живем в век шопинга и сверхпотребления, одним из минусов которого является груда старой и нену...
Smartknow автоматический диспенсер для з...
Smartknow автоматический диспенсер для зКитайская компания Xiaomi представила ещё один ассортимент для дома. На этот раз это автоматический диспе...
Обзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встроенной веб-камеройОбзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встроенной веб-камерой
Обзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 240 Гц и NVIDIA G-SyncОбзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 240 Гц и NVIDIA G-Sync
Лучшая механическая игровая клавиатура 2020 года. Razer Ornata ChromaЛучшая механическая игровая клавиатура 2020 года. Razer Ornata Chroma
Обзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраномОбзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраном
Обзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor