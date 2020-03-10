Процессоры Apple ARM будут конкурировать с Intel Xeon

Представители компании Apple, говорят что новый процессор Apple ARM сможет заменить Intel Xeon в устройстве Mac Pro в ближайшем будущем.

Инженеры предлагают перевести все устройства Mac на процессоры ARM, начиная от Mac mini до MacBook Pro и iMac. Так как процессор Apple ARM обеспечивает высокую производительность потребляя при этом меньше энергии. Компания на данный момент работает над чипом Aion Bionic, который будет основан на 5 нм техпроцессе.

Apple планирует выпустить Mac с процессором ARM к 2021 году. Apple также планирует выпуск ПО SDK, для переноса своих приложений, таких как Photoshop на архитектуру ARM.