Процессоры Comet Lake и их функции

Intel заявляет об увеличении производительности на 16% в сравнении с процессорами U-серии прошлого поколения. При работе в Office 365 прирост и вовсе достигает 41%. Правда, компания сравнивает шестиядерный Core i7-10510U со значением TDP 25 Вт с четырехъядерным Core i7-8565 U с TDP в 15 Вт. Важно отметить, что в новых чипах TDP может отличаться в зависимости от конфигурации и выставляется непосредственно производителем ноутбука. Главной особенностью нового семейства стало появление первого процессора U-серии с 6 ядрами и 12 потоками. Такими характеристиками может похвастаться только флагманская модель Core i7-10710 U. Остальные чипы получили от 2 до 4 ядер. Ещё одним преимуществом Comet Lake-U в сравнении с предшественниками стала поддержка более быстрой оперативной памяти DDR4-2666 и LPDDR 4x-2933.Из нововведений — увеличенное количество ядер, что влечёт за собой возросшую производительность, особенно в многопоточных задачах. О стоимости новинка пока неизвестно.