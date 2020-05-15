Процессоры Intel 10-го поколения Comet Lake доступны для предзаказа

Наконец-то процессоры 10-го поколения стали доступными для предзаказа по всему миру. На данный момент можно купить флагман Core i9-10900K по рекомендованной цене 520 долларов у крупных ритейлеров в Северной Америке, Европе (Великобритания, Италия, Франция), Австралии и на азиатском рынке.

Что касается цен на модельный ряд, новое поколение Intel дороже процессоров компании AMD, который является главным конкурентом. Но для того чтобы пользоваться новыми процессорам 10-го поколения, пользователю придется приобрести новую материнскую плату сокета LGA 1200, так как новые процессоры не совместимы с разъемом 1151. Новые материнские платы чипсета Z490, H470 и B460 появятся в конце мая.