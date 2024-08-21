Процессоры Intel Core Ultra 200 представят 17 октября

По данным известных инсайдеров и журналистов, компания Intel сейчас активно готовится к запуску своей новой линейки настольных процессоров Arrow Lake, которая, вероятнее всего, состоится в самое ближайшее время. Специалисты даже уверяют, что формальный дебют новой платформы планировался на 10 октября, но новый слив информации указывает на то, что официальное мероприятие с анонсом процессоров состоится 17 октября. Процессоры Intel Arrow Lake-S для настольных ПК будут выпущены под новой схемой нейминга Core Ultra 200 и на момент релиза эта линейка получит всего три процессора — Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Эти процессоры ориентированы на энтузиастов и также будут представлены в вариантах F, то есть без интегрированной графической подсистемы.

При этом все три модели будут основаны на базе новых процессорных ядер Lion Cove P-Core, Skymont E-Core и графического ядра Xe-LPG Alchemist с использованием технологического узла TSMC N3B. И вместе с процессорами Intel Core Ultra 200 Arrow Lake производители-партнёры материнских плат вроде ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock, Biostar и Colorful представят свои новые материнские платы на базе чипсета Z890 с использованием сокета LGA 1851. Эта платформа будет поддерживать оперативную память DDR5-6000 и улучшенные возможности для разгона, а вот версии процессоров без индекса К в названии, то есть без доступа к разгону по множителю, появятся значительно позже, возможно даже в начале 2025 года.