Процессоры Intel Meteor Lake уже почти готовы

Информационные издания и пользователи только справились с запуском процессоров Alder Lake 12-го поколения, как Intel уже сообщила, что процессоры Meteor Lake 14-го поколения вступают в последнии стадии разработки. Репортер Cnet Стивен Шенкленд посетил фабрику Intel Fab 42 в Чандлере, штат Аризона, и ему разрешили сфотографировать некоторые из очень интересных технологий, над которыми работает Intel. Сфотографированные процессоры созданы для тестирования функциональности и взаимодействия многочиповых модулей Intel Foveros, и они многое говорят о планах Intel в отношении своих будущих процессоров. На текущий момент что кажется, что Raptor Lake 13-го поколения является эволюцией недавно выпущенного Alder Lake 12-го поколения, но Meteor Lake 14-го является совершенно новой разработкой, которая не оставит шансов конкурентам.

В конструкции многочипового модуля Intel используется технология упаковки Intel Foveros — она объединяет специально созданные элементы с разной функциональностью и даже узлы обработки в одном пакете. Это мало чем отличается от подхода AMD, но Intel делает шаг вперед и разделяет функциональность ЦП на еще более мелкие компоненты. Довольно интересно было бы посмотреть на новейшие процессоры компании, но, с другой стороны, кто захочет покупать 13-е поколение процессоров, если оно будет, фактически, небольшим улучшением двенадцатого поколения, тогда как через года два Intel покажет нечто действительно классное.