Процессоры Intel Meteor Lake выйдут в следующем году

Линейка процессоров Intel Meteor Lake 14-го поколения, состоящая из мобильных чипов серий U, P и H, будет запущена во второй половине 2023 года. мобильная семья. Процессоры Intel 14-го поколения Meteor Lake будут запущены в следующем году, но, судя по деталям, похоже, что линейка Intel Raptor Lake будет удерживать пользователей до первой половины 2023 года, поскольку процессоры следующего поколения будут выпущены во второй половине 2023 года. Это может быть первым намеком на то, что линейка настольных компьютеров появится в конце 2023 года или даже будет перенесена на 2024 год. С учетом сказанного, давайте перейдем к самому интересному, начиная с информации о совершенно новой базовой архитектуре.

В то время как процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения и Raptor Lake 13-го поколения имеют архитектуру с двумя гибридными ядрами, P-Core на основе производительных ядер и E-Core на основе высокоэффективных ядер, процессоры Meteor Lake 14-го поколения будут использовать тройное гибридное ядро с новой архитектурой, которая включает P-Cores, E-Cores и совершенно новые LP E-Cores. Основываясь на теге «LP», похоже, что они будут похожи на E-ядра, но будут работать с гораздо более низкими целевыми показателями мощности, или это могут быть ядра Atom, развернутые в VPU (визуальном процессоре) на чипах Meteor Lake. Интересно было бы узнать о производительности новых процессоров, но, естественно, до середины следующего года информации не будет.