Процессоры Intel Meteor Lake выйдут в следующем году

В то время как процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения и Raptor Lake 13-го поколения имеют архитектуру с двумя гибридными ядрами, P-Core на основе производительных ядер и E-Core на основе высокоэффективных ядер, процессоры Meteor Lake 14-го поколения будут использовать тройное гибридное ядро с новой архитектурой, которая включает P-Cores, E-Cores и совершенно новые LP E-Cores. Основываясь на теге «LP», похоже, что они будут похожи на E-ядра, но будут работать с гораздо более низкими целевыми показателями мощности, или это могут быть ядра Atom, развернутые в VPU (визуальном процессоре) на чипах Meteor Lake. Интересно было бы узнать о производительности новых процессоров, но, естественно, до середины следующего года информации не будет.